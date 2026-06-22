Фото: ОВА

Утром 22 июня российские войска нанесли удар по городу Белополье Сумской области. Две ракеты попали по зданиям образовательных заведений

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате попадания здания получили значительные повреждения. В момент атаки детей в заведениях не было, однако на месте находились работники.

Из-за вражеского обстрела есть пострадавшие. В частности, госпитализировали работницу одного из заведений, ей оказывают необходимую медпомощь.

Взрывной волной повреждены расположенные рядом дома.

Последствия ракетного удара еще выясняются.

Напомним, утром 22 июня в Сумской области российский дрон уничтожил дом многодетной семьи. Погибли мальчик, отец и бабушка, пострадала мать и еще два ребенка.