Росіяни вдарили по Запорізькому району: є поранені, пошкоджені будинки, СТО і АЗС

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 23 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, через ворожий удар пошкоджень зазнали приватний будинок, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. Крім того, було пошкоджено розташовані поруч господарські споруди.

Внаслідок обстрілу виникли пожежі в житлових будинках. Надзвичайники оперативно ліквідували займання.

По медичну допомогу звернулися двоє місцевих жителів – 73-річні чоловік та жінка. Інформація щодо їхнього стану уточнюється.

Нагадаємо, напередодні армія РФ скинула керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади. Епіцентр влучань припав на промислову зону. Поранений водій тролейбуса. 60-річного постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані.