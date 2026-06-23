09:14  23 червня
Подвійна аварія у Миколаєві: троє людей потрапили до лікарні
08:45  23 червня
На Закарпатті п'яний водій влетів у ворота: четверо дітей у лікарні
01:55  23 червня
Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 07:07

Росіяни вдарили по Запорізькому району: є поранені, пошкоджені будинки, СТО і АЗС

23 червня 2026, 07:07
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 23 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, через ворожий удар пошкоджень зазнали приватний будинок, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. Крім того, було пошкоджено розташовані поруч господарські споруди.

Внаслідок обстрілу виникли пожежі в житлових будинках. Надзвичайники оперативно ліквідували займання.

По медичну допомогу звернулися двоє місцевих жителів – 73-річні чоловік та жінка. Інформація щодо їхнього стану уточнюється.

Нагадаємо, напередодні армія РФ скинула керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади. Епіцентр влучань припав на промислову зону. Поранений водій тролейбуса. 60-річного постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна АЗС Запорізька область атака пошкодження СТО
Атака на Полтавщину 20 червня: троє дітей залишаються у тяжкому стані
22 червня 2026, 12:06
Росіяни вдарили двома ракетами по навчальних закладах на Сумщині: що відомо
22 червня 2026, 11:46
На Сумщині російський дрон знищив будинок багатодітної родини: загинули хлопчик, батько та бабуся
22 червня 2026, 09:14
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Негода і удари РФ залишили без світла сотні населених пунктів
23 червня 2026, 10:52
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
23 червня 2026, 10:39
На Харківщині знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка впала біля приватного будинку
23 червня 2026, 10:32
На Львівщині легковик вилетів з дороги та врізався в паркан: постраждав пасажир
23 червня 2026, 10:18
У Запоріжжі ворожий дрон пошкодив АЗС, ще один влучив по автостоянці
23 червня 2026, 09:58
Москва більше не тил: як війна приходить у глибину Росії
23 червня 2026, 09:56
На Дніпропетровщині експодатківиця привласнила службову квартиру за 3 мільйони та подарувала її доньці
23 червня 2026, 09:45
Через спеку на дорогах України обмежують рух вантажівок
23 червня 2026, 09:37
Ворог атакував зупинку в Херсоні: поранений чоловік
23 червня 2026, 09:27
10-річний хлопчик зник у Тисі на Закарпатті: з'явилися подробиці інциденту
23 червня 2026, 09:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »