Россияне нанесли 896 ударов по Запорожской области: трое раненых

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 896 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили три человека.

По данным ОВА, оккупанты совершили 18 авиационных ударов по Малокатериновке, Григоровке, Годовому, Веселянке, Барвиновке, Любицкому, Копанях, Тимошевке, Красной Кринице, Малой Токмачке, Ровно, Омельнику, Егоровке и Широкому.

Кроме того, российская армия применила 670 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковав Запорожье и десятки населенных пунктов области.

Также зафиксированы четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке, Чаривному и Гуляйпольскому. Еще 204 артиллерийских удара пришлись по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

Поступило 102 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские военные 17 июня атаковали FPV-дроном поселок Камышеваха в Запорожской области, в результате чего пострадал 64-летний мужчина. Кроме того, оккупанты более 40 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровщины, три человека ранены.