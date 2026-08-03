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03 августа 2026, 07:56

Россия ночью запустила по Украине 181 беспилотник: есть попадания на 13 локациях

03 августа 2026, 07:56
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 3 августа РФ атаковала Украину 181-м ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 163 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых на двух локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 3 августа 2026 года

Напомним, в ночь на 3 августа российские оккупационные войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались два района региона.

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