Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 августа РФ атаковала Украину 181-м ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 163 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых на двух локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 3 августа российские оккупационные войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались два района региона.