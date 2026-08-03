Взрывы в оккупированном Крыму: дроны атаковали Симферополь, Керчь и Феодосию

Фото: Exilenova+

В ночь на 3 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Взрывы раздались в Сакском районе, Симферополе, Феодосии и Керчи

Об этом информирует "Крымский ветер" и "Exilenova+", передает RegioNews.

По сообщениям Telegram-каналов, около часа ночи в Симферополе прогремели по меньшей мере два громких взрыва.

В Феодосии российские мобильные огневые группы пытались сбить беспилотника. По предварительной информации, дрон мог поразить район местной нефтебазы.

Взрывы и пролет беспилотников также фиксировались в Керчи. Наибольшую активность наблюдали в районе горы Митридат и Керченского морского порта. Местные жители сообщали о пожаре вблизи порта.

На фоне атаки оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Официального подтверждения информации о последствиях атаки пока нет. Информация уточняется.

Напомним, ранее украинские военные подтвердили поражение Тюменского НПЗ и других военных объектов противника. В частности, ВСУ нанесли удар по объекту "Черноморнефтегаз".