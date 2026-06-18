Россия атаковала Киев баллистикой: в столице прозвучала серия взрывов

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В Киеве в ночь на 18 июня прогремели ряд взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы применения баллистического вооружения

Об этом сообщил глава ГМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги!" – подчеркнул Ткаченко.

Воздушная тревога в Киеве и ряде других областей была объявлена второй раз за ночь. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения о ее отбое.

Информация о возможных последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 15 июня враг совершил массированную атаку на Киев. Силы Противовоздушной обороны обезвредили 50 ракет и 582 беспилотника. Известно, что в результате комбинированного удара по столице погибли 5 человек, еще 35 пострадали.

Кроме того, ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Также ночью россияне нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко в столице.