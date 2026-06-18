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18 червня 2026, 07:21

Росіяни завдали 896 ударів по Запорізькій області: троє поранених

18 червня 2026, 07:21
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 896 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі поранення дістали троє людей.

За даними ОВА, окупанти здійснили 18 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Григорівці, Річному, Веселянці, Барвінівці, Любицькому, Копанях, Тимошівці, Червоній Криниці, Малій Токмачці, Рівному, Омельнику, Єгорівці та Широкому.

Крім того, російська армія застосувала 670 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакувавши Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйпільському. Ще 204 артилерійські удари прийшлися по населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Надійшло 102 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські військові 17 червня атакували FPV-дроном селище Комишуваха у Запорізькій області, внаслідок чого постраждав 64-річний чоловік. Окрім того, окупанти понад 40 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровщини, троє людей поранені.

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