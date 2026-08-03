В Одессе мужчина открыл огонь по работникам ТЦК: четверо раненых, стрелка задержали

Фото: Национальная полиция

В Одессе задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе по работникам РТЦК и СП. В результате инцидента четверо работников получили ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что стрельба произошла около 19:30 2 августа. В это время работники РТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению населения. Тем временем, неизвестный произвел несколько выстрелов в их сторону.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители впоследствии задержали 32-летнего мужчину. Предварительно он стрелял из пистолета под патрон Флобера. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям.

Напомним, во Львовской области в помещении ТЦК нашли мертвым военнослужащего. Событие произошло 1 августа около 07:30. Предварительная квалификация происшествия – самоубийство. Иные обстоятельства устанавливаются.

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