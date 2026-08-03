Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки около 1400 оккупантов и 80 артсистем врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1390 российских захватчиков, один танк и пять бронемашин, а также 80 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 450 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по территории врага. В частности, поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратове.
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