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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1390 российских захватчиков, один танк и пять бронемашин, а также 80 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 450 тысяч военных