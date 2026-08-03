Фото: ОВА

В ночь на 3 августа российские оккупационные войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались два района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре в результате вражеских обстрелов поврежден многоквартирный дом.

На Никопольщине враг наносил удары по райцентру, а также Покровской и Марганецкой общинах – там загорелись частные дома.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате массированных атак один человек погиб, еще 37 получили ранения.