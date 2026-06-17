В Сумах враг нанес повторный удар по месту тушения пожара

Фото: ГСЧС

В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар после очередной российской атаки на объект гражданской инфраструктуры

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В результате удара объект получил значительные разрушения. Также разразился масштабный пожар, огонь охватил транспортные средства.

По данным спасателей, пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой, что существенно усложняло проведение работ.

При ликвидации последствий обстрела российские войска нанесли повторный удар по той же локации.

В результате повторного удара сотрудники ГСЧС не пострадали.

Пожар ликвидирован.

Напомним, что в Сумской области полиция документирует последствия российских обстрелов в ряде общин. В результате атак травмированы по меньшей мере четыре человека, повреждены жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.