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03 августа 2026, 07:06

Один человек погиб, 37 ранены: РФ нанесла более тысячи ударов по Запорожской области

03 августа 2026, 07:06
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате массированных атак один человек погиб, еще 37 получили ранения.

Оккупанты нанесли 17 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Новониколаевке, Веселянке, Юлиевке, Любицком, Листовке, Новоивановке, Зоровке, Орехове, Егоровке, Красной Кринице, Тимошевке, Гуляйпольском и Омельнике.

Кроме того, российская армия применила 790 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под ударами оказались Запорожье, Кушугум, Камышеваха, Беленькое, Степногорск, Орехов, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Верхняя Терса, Луговское и десятки других населенных пунктов области.

Также зафиксирован один обстрел из реактивной системы залпового огня по Чаривному. Еще 275 артиллерийских ударов враг нанес по прифронтовым общинам, в частности, Малокатериновке, Степногорской, Ореховой и другим населенным пунктам.

За сутки поступило 298 сообщений о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, накануне россияне атаковали Харьков беспилотниками. Среди пострадавших 13-летний мальчик и 8-летняя девочка. В результате атаки повреждена станция технического обслуживания и гаражи.

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