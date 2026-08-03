Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по 30 населенным пунктам Сумской области. Враг применял КАБы, ударные БпЛА, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате вражеских атак ранения получили пять человек. Из-за удара беспилотника травмирована 31-летняя женщина, а в результате авиационных ударов - мужчин в возрасте 61, 57, 55 и 51 лет.

Кроме того, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры в Сумской, Глуховской, Белопольской, Кролевецкой, Новослободской, Середино-Будской, Садовской, Свеской громадах и городе Ромны. Среди поврежденных объектов – дома, предприятия, админздания, отделения почты, автомобили и хозяйственные постройки.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате массированных атак один человек погиб, еще 37 получили ранения.