Более 40 вражеских атак: оккупанты терроризировали пять районов Днепропетровщины, есть раненые

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты на протяжении 17 июня более 40 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровщины, три человека ранены

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепровском районе враг нанес удар по Солонянскому обществу. Повреждены инфраструктура и частный дом.

В городе Самаре повреждено админздание.

В Никопольском районе Днепропетровщины под удары попали Никополь, Красногригорьевская, Покровская, Марганецкая и Мировская общины. Повреждены многоквартирный и частный дома и автомобили.

Ранены получили трое мужчин в возрасте 26, 63 и 69 лет. Все будут лечиться амбулаторно.

Также россияне били по Грушевскому обществу в Криворожском районе. Повреждены инфраструктура, частные дома и автомобиль.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Межевская община. Поврежденный автомобиль.

Напомним, что в Херсонской области 17 июня в результате российской агрессии в течение дня ранены три человека, среди них полицейский.