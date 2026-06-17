Более 40 вражеских атак: оккупанты терроризировали пять районов Днепропетровщины, есть раненые
Российские оккупанты на протяжении 17 июня более 40 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровщины, три человека ранены
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
В Днепровском районе враг нанес удар по Солонянскому обществу. Повреждены инфраструктура и частный дом.
В городе Самаре повреждено админздание.
В Никопольском районе Днепропетровщины под удары попали Никополь, Красногригорьевская, Покровская, Марганецкая и Мировская общины. Повреждены многоквартирный и частный дома и автомобили.
Ранены получили трое мужчин в возрасте 26, 63 и 69 лет. Все будут лечиться амбулаторно.
Также россияне били по Грушевскому обществу в Криворожском районе. Повреждены инфраструктура, частные дома и автомобиль.
В Синельниковском районе под ударом оказалась Межевская община. Поврежденный автомобиль.
Напомним, что в Херсонской области 17 июня в результате российской агрессии в течение дня ранены три человека, среди них полицейский.