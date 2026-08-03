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03 августа 2026, 08:14

Войска РФ ударили КАБом по Запорожскому району: есть погибший и раненая

03 августа 2026, 08:14
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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На рассвете 3 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по поселку Новотроицкое Запорожского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеская авиабомба разрушила частные дома, возник пожар.

В результате удара погиб 77-летний мужчина. Ранения получила 85-летняя женщина, ей оказывают всю необходимую медпомощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате массированных атак один человек погиб, еще 37 получили ранения.

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