РФ нанесла 798 ударов по Запорожской области: ранены 11 человек

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак ранения получили 11 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всего за прошедшие сутки российские войска нанесли 798 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, оккупанты нанесли 17 авиационных ударов по Григоровке, Орехову, Долинке, Новоселовке, Егоровке, Шевченковскому, Зеленому, Рыбальскому, Даниловке, Любицкому, Белогорью, Чаривному, Никольскому и другим населенным пунктам.

Кроме того, зафиксирована 571 атака дронами разной модификации, преимущественно FPV. Под ударом оказались Запорожье, Вольнянск, Камышеваха, Кушугум и десятки других общин области.

Также российские войска нанесли 7 ударов с реактивных систем залпового огня и совершили 203 артиллерийских обстрела по прифронтовым населенным пунктам.

Поступило 115 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, днем 15 июня российские войска атаковали FPV-дронами поселок Камышеваха Запорожского района во время выдачи гуманитарной помощи местным жителям. В результате удара ранения получили четыре человека.