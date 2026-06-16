РФ завдала 798 ударів по Запорізькій області: поранено 11 людей

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак поранення отримали 11 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, загалом протягом минулої доби російські війська завдали 798 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, окупанти здійснили 17 авіаційних ударів по Григорівці, Оріхову, Долинці, Новоселівці, Єгорівці, Шевченківському, Зеленому, Рибальському, Данилівці, Любицькому, Білогір’ю, Чарівному, Микільському та інших населених пунктах.

Крім того, зафіксовано 571 атаку дронами різної модифікації, переважно FPV. Під ударом опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваха, Кушугум та десятки інших громад області.

Також російські війська завдали 7 ударів із реактивних систем залпового вогню та здійснили 203 артилерійські обстріли по прифронтових населених пунктах.

Надійшло 115 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вдень 15 червня російські війська атакували FPV-дронами селище Комишуваха Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. Внаслідок удару поранення дістали четверо людей.