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16 июня 2026, 07:07

Россияне атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи: 4 раненых

16 июня 2026, 07:07
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Фото: Faсebook/Евгений Каплин
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Российские войска днем 15 июня атаковали FPV-дронами поселок Камышеваха Запорожского района во время выдачи гуманитарной помощи местным жителям

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара ранения получили четыре человека.

Как уточнил руководитель гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин, российская армия нанесла по меньшей мере пять ударов FPV-дронами по площадке возле учебного заведения, где команда организации раздавала жильцам строительные материалы.

В результате разлета обломков четверо жителей общины получили осколочные ранения. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Также были повреждены два служебных автомобиля гуманитарной миссии.

По словам Каплина, один из беспилотников приблизился на расстояние около десяти метров транспортных средств организации. Он также отметил, что первый удар был нанесен без предварительного обнаружения системой идентификации дронов, что может свидетельствовать об использовании российскими военными новых частот для управления БпЛА.

После инцидента гуманитарная миссия "Пролиска" приняла решение прекратить оказание помощи в Камышевахе из-за угрозы жизни работников. В дальнейшем деятельность организации в обществе будет сосредоточена исключительно на эвакуации населения.

Напомним, в Запорожье российский беспилотник попал в подразделение спасателей. В результате атаки повреждено здание и служебная техника ГСЧС. К моменту удара личный состав находился в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

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