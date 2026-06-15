В Харьковской области количество пострадавших в селе Добренька возросло до 7 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

"Количество пострадавших в результате вражеского удара по с. Добренька Берестинского района увеличивается.



К этой минуте 7 человек обратились к медикам за помощью. Среди пострадавших две девушки 7 и 10 лет", - отметил Синегубов.