В Харьковской области количество пострадавших в селе Добренька возросло до 7 человек
Россия нанесла ракетный удар по селу Добренька Берестинского района Харьковской области, пострадали семь человек, среди двое детей
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
"Количество пострадавших в результате вражеского удара по с. Добренька Берестинского района увеличивается.
К этой минуте 7 человек обратились к медикам за помощью. Среди пострадавших две девушки 7 и 10 лет", - отметил Синегубов.
Экстренные службы устраняют последствия российского террора. Всем оказана неотложная медпомощь.
Напомним, что в Харькове в результате российской атаки беспилотниками 15 июня погибли несколько животных в зоопарке.
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