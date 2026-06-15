В Херсоне прокуратура расследует атаку БпЛА, в результате которой ранены четыре человека

Фото: прокуратура Херсонской области

15 июня 2026 около 12:25 военные армии РФ с помощью БпЛА атаковали территорию рядом с сетевым магазином

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

В результате удара пострадали четверо гражданских, среди которых 17-летняя девушка. Все они в момент взрыва находились на улице.

Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Харькове в результате российской атаки беспилотниками 15 июня погибли несколько животных в зоопарке.