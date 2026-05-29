Утренняя атака РФ на Запорожье: ранены три человека

Фото: Запорожская ОВА

Российские войска утром атаковали Запорожье, в результате чего ранения получили три человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеского удара в городе возник пожар, а также получила повреждения многоэтажка. В доме выбиты окна и повреждены балконы.

Впоследствии Федоров уточнил, что количество пострадавших выросло до трех. Среди них – 80-летняя женщина, которой медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 764 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области. Пострадали четыре человека.

Как известно, в ночь на 29 мая российские войска совершили комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету "Искандер-М/С-400" и 232 ударных беспилотника разных типов. Зафиксировано попадание в 14 локациях.