10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
00:55  29 травня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась про поганий стан здоров'я
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 10:15

Ранкова атака РФ на Запоріжжя: поранено трьох людей

29 травня 2026, 10:15
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська зранку атакували Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали троє людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару в місті виникла пожежа, а також зазнала пошкоджень багатоповерхівка. У будинку вибито вікна та пошкоджено балкони.

Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Серед них – 80-річна жінка, якій медики наразі надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 764 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Постраждали четверо людей.

Як відомо, в ніч на 29 травня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М/С-400" та 232 ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання у 14 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя російська армія атака обстріли постраждалі
Російський дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії: МЗС різко відреагувало
29 травня 2026, 09:22
Дніпропетровщина під обстрілами: є поранений, пошкоджені будинки та авто
29 травня 2026, 08:37
На Сумщині російський дрон вбив чоловіка та жінку, які їхали на скутері
28 травня 2026, 16:20
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Випив, посварився і підпалив будинок: на Закарпатті затримали 24-річного чоловіка
29 травня 2026, 11:33
ЄС відреагував на інцидент у Румунії з російським дроном: що заявили
29 травня 2026, 11:03
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
29 травня 2026, 10:49
На Чернігівщині горіла школа після атаки російського БпЛА
29 травня 2026, 10:28
РФ вдарила по Україні 232 дронами та ракетою: зафіксовано влучання у 14 локаціях
29 травня 2026, 09:59
На Донеччині поліцейських підозрюють у побитті підлітка
29 травня 2026, 09:41
Російський дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії: МЗС різко відреагувало
29 травня 2026, 09:22
Удар по Криму та Донеччині: Сили оборони уразили РЛС "СТ-68" і склади РФ
29 травня 2026, 09:09
Дніпропетровщина під обстрілами: є поранений, пошкоджені будинки та авто
29 травня 2026, 08:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »