Ранкова атака РФ на Запоріжжя: поранено трьох людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару в місті виникла пожежа, а також зазнала пошкоджень багатоповерхівка. У будинку вибито вікна та пошкоджено балкони.

Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Серед них – 80-річна жінка, якій медики наразі надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 764 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Постраждали четверо людей.

Як відомо, в ніч на 29 травня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М/С-400" та 232 ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання у 14 локаціях.