РФ нанесла 764 удара по Запорожской области: четверо пострадавших

За минувшие сутки российские войска нанесли 764 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожскому району и областному центру пострадали четыре человека.

По информации местных властей, оккупанты совершили 22 авиаудара по населенным пунктам Заречное, Лесное, Любицкое, Ясна Поляна, Терноватое, Бойково, Юлиевка, Шевченковское, Омельник, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижовка, Червона Криница, Желтая Кручая.

Кроме того, 521 беспилотник разной модификации, преимущественно FPV-дроны, атаковал Запорожье и ряд населенных пунктов области, среди которых Беленькое, Степногорск, Павловка, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Доброполье и другие.

Также зафиксированы два обстрела из реактивных систем залпового огня по Чаривному и Гуляйпольскому. Еще 219 артиллерийских ударов пришлись по прифронтовым общинам региона.

В результате атак поступило 30 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, 28 мая около 10 утра армия РФ попала из артиллерии по частным домам в спальном районе Марганца. В результате атаки ранения получили три человека — 57-летняя женщина и двое мужчин. 46-летний раненый с тяжелыми травмами ног доставлен в больницу.