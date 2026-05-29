Днепропетровщина под обстрелами: есть раненые, повреждены дома и авто

За прошедшие сутки российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, под ударами оказались три района региона. В результате обстрелов один человек получил ранения.

В частности, в Никопольщине враг атаковал Никополь, а также Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую общины. В результате обстрелов повреждены две многоэтажки и автомобиль. Пострадал 60-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Синельниковщине под ударами были Покровская и Васильковская общины. Из-за атак загорелись частные дома.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 764 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадали четыре человека.