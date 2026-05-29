29 мая 2026, 08:37

Днепропетровщина под обстрелами: есть раненые, повреждены дома и авто

Фото: Днепропетровская ОВА
За прошедшие сутки российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, под ударами оказались три района региона. В результате обстрелов один человек получил ранения.

В частности, в Никопольщине враг атаковал Никополь, а также Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую общины. В результате обстрелов повреждены две многоэтажки и автомобиль. Пострадал 60-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Синельниковщине под ударами были Покровская и Васильковская общины. Из-за атак загорелись частные дома.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 764 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадали четыре человека.

25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
