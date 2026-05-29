29 мая 2026, 09:22

Российский дрон влетел в многоэтажку в Румынии: МИД резко отреагировал

Фото: Pro Lider FM/Facebook
Российский беспилотник в ночь на 29 мая врезался в многоэтажный жилой дом в приграничном румынском городе Галац

Об этом сообщили румынские СМИ и Инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ISU) города Галац.

Отмечается, что дрон попал в квартиру, после чего возник пожар на 10 этаже. В результате инцидента пострадали два человека.

Жители дома ночью слышали характерный звук полета дрона, после чего раздался взрыв.

На место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. Из здания эвакуировали около 70 человек. Квартира получила значительные повреждения.

По информации медиков, пострадали женщина и 14-летний молодой человек. У женщины диагностированы ожоги первой степени, подросток подвергся острой реакции на стресс. Обеим оказали необходимую медицинскую помощь.

Позже в ISU Галаца сообщили, что пожар ликвидирован, а "красный план реагирования" отменен. Специалисты установили, что взрывной заряд дрона сдетонировал и дальнейшей угрозы нет.

В Министерстве иностранных дел Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации". Там заявили, что впадение дрона в жилой дом является нарушением международного права и пообещали дипломатический ответ.

Как известно, ранее Воздушные силы Украины сообщали об атаке российских дронов в направлении Одесщины, в частности Рени.

Напомним, ночью 29 мая российские войска атаковали ударными беспилотниками сухогруз ANT, следовавший под флагом Вануату из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту. Пострадали два члена экипажа.

