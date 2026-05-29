29 мая 2026, 09:59

РФ ударила по Украине 232 дронами и ракетой: зафиксировано попадание в 14 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 29 мая российские войска совершили комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету "Искандер-М/С-400" и 232 ударных беспилотника разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 217 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА в 14 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще не менее в 7 местах.

Напомним, ночью 29 мая российский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в приграничном румынском городе Галац. Возник пожар, пострадали женщина и 14-летний парень. У женщины диагностированы ожоги первой степени, подросток подвергся острой реакции на стресс

Украина РФ война ПВО ракета БПЛА
