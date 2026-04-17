Вражеские удары по Запорожской области: трое погибших и 13 раненых

В Запорожской области за прошедшие сутки в результате массированных вражеских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Под ударами оказались Запорожье, а также населенные пункты Запорожского и Пологовского районов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, российские войска нанесли 726 ударов по 39 населенным пунктам региона.

В частности, оккупанты совершили 15 авиаударов по Запорожью, Камышевахе, Таврическому, Заречному, Юрковке, Гуляйпольскому, Копанях, Ровно, Воздвижовке, Васильевскому и Верхней Терсе.

Кроме того, зафиксировано 454 атаки беспилотниками разных типов, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались десятки населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Кушугум, Новониколаевка, Беленькое, Степногорск, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Приморское и другие.

Также враг четыре раза обстрелял регион из реактивных систем залпового огня – удары пришлись по Павловке, Железнодорожному и Оленокостянтиновке.

Еще 253 артиллерийских обстрела зафиксировано по ряду населенных пунктов, в частности, Степногорску, Гуляйполю, Щербаках, Белогорью, Варваровке, Доброполье и других.

Поступило 121 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, ночью 16 апреля российские войска атаковали жилые кварталы Днепра. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших 14 человек госпитализированы.