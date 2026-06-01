Во Львовской области правоохранители задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся и пострадали двое несовершеннолетних

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 31 мая около 23:00 в селе Верхний Дорож Дрогобычского района.

Как предварительно установили правоохранители, 35-летний местный житель, управляя автомобилем Opel Meriva, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП двое пассажиров – 16- и 17-летние жители Дрогобычского района – получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

