На Купянщине разоблачили двух коллаборантов, работавших на бюджет врага

На Купянщине стражи порядка разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации добровольно перешли на сторону врага и возглавили так называемую "налоговую службу"

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Во время временной оккупации Купянского района мужчина и женщина согласились работать в незаконно созданном органе и занимали руководящие должности так называемой налоговой службы.

Правонарушители организовывали перерегистрацию предпринимателей по законодательству РФ в целях формирования оккупационного бюджета.

По данным следствия, мужчина - житель Луганской области - во время временной оккупации Харьковщины поддержал врага и добровольно согласился на должность исполняющего обязанности руководителя в незаконно созданном органе - "Налоговой службе Харьковской области".

Правонарушитель незаконно организовывал работу налоговой службы по налогообложению предпринимателей оккупированной части Купянского района с целью формирования оккупационного бюджета и перерегистрации предпринимателей по законодательству РФ.

Следователями доложено о подозрении 46-летнему мужчине по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного Кодекса Украины.

Также разоблачена 46-летняя жительница Донецкой области, которая по собственному желанию приступила к исполнению обязанностей заместителя руководителя в Налоговой службе Харьковской области.

Злоумышленница, как и предыдущий фигурант, организовывала работу налоговой службы по законодательству страны-агрессора.

На основании собранных доказательств злоумышленницы заочно объявлено о подозрении по ч. 7ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

