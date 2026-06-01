01 июня 2026, 08:54

Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся

Фото: Национальная полиция
В Оболонском районе Киева правоохранители задержали водителя, открывшего стрельбу во время дорожного конфликта

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что между двумя водителями возник спор из-за приоритета движения. Во время ссоры один из мужчин достал пистолет и произвел три выстрела в сторону 41-летнего оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

Один из пуль угодил пострадавшему в живот. Мужчина госпитализирован с огнестрельным ранением.

Правоохранители при силовой поддержке спецподразделения КОРД установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории дачи в Киевской области, где он скрывался.

Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 1 мая на улице Мечты произошла стрельба – мужчина открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина с ребенком. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.

