Почти 200 сосен под топор: в Житомирской области разоблачили коррупционную схему в лесничестве
В Житомирской области правоохранители разоблачили преступную схему, которая могла привести к уничтожению почти 200 здоровых деревьев
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Правоохранители разоблачили трех служащих лесной отрасли, организовавших незаконную санитарную рубку леса в Житомирской области. Среди подозреваемых - специалист предприятия лесозащиты и два работника лесничества.
По данным следствия, они внесли ложные сведения в акт лесопатологического обследования, безосновательно указав, что 199 сосен якобы поражены вредителями и подлежат вырубке. На основании этих документов был получен лесорубный билет.
В ходе проверки установлено, что отведенные к рубке деревья не имели признаков повреждения. После этого лесорубный билет был отменен, а незаконную порубку удалось предупредить.
По заключению экспертизы, вырубка 199 сосен могла нанести государству и окружающей среде более 2,75 млн грн ущерба.
Трем служащим сообщено о подозрении в законченном покушении на незаконную порубку леса, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что могло повлечь тяжкие последствия.
