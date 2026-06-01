11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 17:26

Почти 200 сосен под топор: в Житомирской области разоблачили коррупционную схему в лесничестве

01 июня 2026, 17:26
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области правоохранители разоблачили преступную схему, которая могла привести к уничтожению почти 200 здоровых деревьев

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили трех служащих лесной отрасли, организовавших незаконную санитарную рубку леса в Житомирской области. Среди подозреваемых - специалист предприятия лесозащиты и два работника лесничества.

По данным следствия, они внесли ложные сведения в акт лесопатологического обследования, безосновательно указав, что 199 сосен якобы поражены вредителями и подлежат вырубке. На основании этих документов был получен лесорубный билет.

В ходе проверки установлено, что отведенные к рубке деревья не имели признаков повреждения. После этого лесорубный билет был отменен, а незаконную порубку удалось предупредить.

По заключению экспертизы, вырубка 199 сосен могла нанести государству и окружающей среде более 2,75 млн грн ущерба.

Трем служащим сообщено о подозрении в законченном покушении на незаконную порубку леса, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что могло повлечь тяжкие последствия.

Напомним, что ранее на Буковине разоблачили масштабные незаконные вырубки леса , произошедшие из-за служебной халатности чиновников. Общий ущерб государству составляет почти 19 млн гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область коррупционная схема лес
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Магазин в Краматорске стал ловушкой для военных: что выяснила СБУ
01 июня 2026, 19:59
В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и провел там 5 дней без еды
01 июня 2026, 19:40
В Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу
01 июня 2026, 19:25
Смерть после косметической операции: в Чернигове подозрение получил врач-анестезиолог
01 июня 2026, 19:25
На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет
01 июня 2026, 19:05
На Купянщине разоблачили двух коллаборантов, работавших на бюджет врага
01 июня 2026, 18:56
В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и скрылся
01 июня 2026, 18:35
В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами
01 июня 2026, 18:15
"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров
01 июня 2026, 17:51
Глава Минцифры подал в суд на Даниила Гетманцева
01 июня 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »