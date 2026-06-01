Почти 200 сосен под топор: в Житомирской области разоблачили коррупционную схему в лесничестве

В Житомирской области правоохранители разоблачили преступную схему, которая могла привести к уничтожению почти 200 здоровых деревьев

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили трех служащих лесной отрасли, организовавших незаконную санитарную рубку леса в Житомирской области. Среди подозреваемых - специалист предприятия лесозащиты и два работника лесничества.

По данным следствия, они внесли ложные сведения в акт лесопатологического обследования, безосновательно указав, что 199 сосен якобы поражены вредителями и подлежат вырубке. На основании этих документов был получен лесорубный билет.

В ходе проверки установлено, что отведенные к рубке деревья не имели признаков повреждения. После этого лесорубный билет был отменен, а незаконную порубку удалось предупредить.

По заключению экспертизы, вырубка 199 сосен могла нанести государству и окружающей среде более 2,75 млн грн ущерба.

Трем служащим сообщено о подозрении в законченном покушении на незаконную порубку леса, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что могло повлечь тяжкие последствия.

