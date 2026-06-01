01 июня 2026, 19:05

На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет

01 июня 2026, 19:05
Фото из открытых источников
На Волыни произошло ДТП с участием работников ТЦК. Это произошло на автодороге "Устилуг - Ровно"

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

В соцсетях распространяли информацию о том, что работники ТЦК устроили погоню за гражданским автомобилем. Во время бегства водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу.

В представительстве уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области отметили, что направили письма Волынскому областному ТЦК и СП, Военной службе правопорядка и Главному управлению Национальной полиции в Волынской области относительно проведения проверок и предоставления правовой оценки всем фактам, которые стали известны из обнародованных материалов.

"Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность, ведь речь идет не только о соблюдении требований законодательства и ПДД, но и о безопасности людей и возможном нарушении их прав", - говорит омбудсман.

В областном ТЦК сделали заявление. Там отметили, что автомобиль был остановлен для проверки документов. По словам военных, они выяснили, что водитель находится в розыске.

"По прибытии военнослужащих ТЦК и СП гражданин предпринял попытку покинуть место происшествия на собственном автомобиле. Во время движения он не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет", - говорят в ТЦК.

Полиция будет устанавливать все обстоятельства.

Напомним, правоохранители начали расследовать смертельное ДТП, которое на днях произошло в Харькове. Подозреваемым стал заместитель городского головы Иван Кузнецов.

ТЦК ДТП Волынская область
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
