На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет

На Волыни произошло ДТП с участием работников ТЦК. Это произошло на автодороге "Устилуг - Ровно"

Об этом сообщает "Украинская правда".

В соцсетях распространяли информацию о том, что работники ТЦК устроили погоню за гражданским автомобилем. Во время бегства водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу.

В представительстве уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области отметили, что направили письма Волынскому областному ТЦК и СП, Военной службе правопорядка и Главному управлению Национальной полиции в Волынской области относительно проведения проверок и предоставления правовой оценки всем фактам, которые стали известны из обнародованных материалов.

"Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность, ведь речь идет не только о соблюдении требований законодательства и ПДД, но и о безопасности людей и возможном нарушении их прав", - говорит омбудсман.

В областном ТЦК сделали заявление. Там отметили, что автомобиль был остановлен для проверки документов. По словам военных, они выяснили, что водитель находится в розыске.

"По прибытии военнослужащих ТЦК и СП гражданин предпринял попытку покинуть место происшествия на собственном автомобиле. Во время движения он не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет", - говорят в ТЦК.

Полиция будет устанавливать все обстоятельства.

