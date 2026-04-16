В Сумах удар РФ по АЗС: пострадал один человек, возник пожар
В Сумах российские войска нанесли удар по автозаправочной станции. В результате атаки один человек получил острую реакцию на стресс
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар, возникший после попадания, был ликвидирован пожарными.
Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно приостанавливали работы и перемещались в безопасное место.
По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, за минувшие сутки зафиксировали более 40 обстрелов по 19 населенным пунктам в 10 общинах области. Есть разрушения и повреждения.
Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска атаковали два района Днепропетровской области ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения.
