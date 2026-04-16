Ночная атака на Днепр: в больнице умер 48-летний мужчина, количество погибших возросло до 4

В больнице Днепра умер 48-летний мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате ночной атаки российских войск на город

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, медики до последнего сражались за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Число погибших в результате удара по Днепру увеличилось до четырех человек. Ранее Ганжа информировал о трех погибших женщинах.

Напомним, ночью 16 апреля российские войска атаковали жилые кварталы Днепра. Было известно, что в результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших 14 человек были госпитализированы.