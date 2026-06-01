От "скорой победы" до ничьей: как меняется риторика о войне

На болотах постепенно кристаллизуется мнение, что россия уже не будет иметь прорывных успехов в войне

Следует отметить, что кацапская блогосфера (от авторских площадок до экспертных) постепенно начинает формировать оценку войны как беспобедной для путина.

На болотах постепенно кристаллизуется мнение, что россия уже не будет иметь прорывных успехов в войне, зашедшей в клинч с ничейным результатом на табло. Орки (не низовинний народ, а прослойка генераторов мыслей) постепенно начинают видеть войну не асимметричной в одни ворота, как было поначалу, а глухоугольной – так же, как видит ее генерал Залужный и западные аналитики.

Если резюмировать весь иностранный дискурс взглядов на войну, то нигде никто не предвещает полную победу ни одной из сторон. Мир еще год назад склонился к выводу, что война вошла в условную ничью, заштупоренную на уровне "больше чем взял, агрессор уже не возьмет, а жертва больше, чем потеряла, уже не потеряет".

Явное поражение одной из сторон – маловероятно. Разве ядерная россия прибегла к оружию последней надежды. Апокалиптически-ядерный сценарий рассматривается как вероятный только тогда, когда россии нужно будет спасать патовую ситуацию.

Обнадеживающие намеки на то, что Украина ползуче побеждает, на самом деле вытекают из толкования, чем победа в западных глазах: победой является исцеление государства, его европеизация, удержание линии фронта и отказ агрессора от своих первоначальных целей (полная оккупация и присоединение Украины к русскому миру).

Если запрос на выход из войны будет укрепляться, то может появиться реальный шанс на заморозку, которая стала бы безусловным и гигантским успехом Украины. Конечно, если ястребы войны не сделают чего-нибудь вонвыходящего.

