Глава Минцифры подал в суд на Даниила Гетманцева

Фото из открытых источников

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков подал в суд на народного депутата Даниила Гетманцева. Его интересы будет представлять юридическая компания Маси Найема "Миллер"

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает RegioNews.

По словам адвоката, основанием для иска стали заявления в Telegram-канале Даниила Гетманцева. Речь идет о публикации о якобы причастности руководителя Министерства цифровой трансформации к преступной организации, коррупционным схемам, фиктивному распределению лицензий, незаконному получению средств, уклонению от предоставления показаний по уголовным делам и умышленному срыву внедрения государственных цифровых сервисов.

"То, что распространил народный депутат – не оценка, не критика, не мнение. Это утверждение о фактах. А факт либо правда, либо ложь – третьего нет", - заявил Маси Найем.

Он также добавил, что иск основывается на положениях украинского законодательства и практике Европейского суда по правам человека, разграничивающих свободу слова и ответственность за распространение недостоверной информации.

Следует отметить, что ранее бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры объявили новое подозрение по делу о миллионных убытках при обеспечении населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения.