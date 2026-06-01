В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы

СБУ разоблачила в Полтаве еще одного российского информатора, который передавал противнику координаты украинских военных объектов для подготовки ракетно-дроновых ударов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемым является студент одного из полтавских высших учебных заведений. Он официально нигде не работал и попал в поле зрения российских спецслужб при поиске легкого заработка в телеграмм-каналах. Для выполнения задач кураторов мужчина объезжал на такси на территорию областного центра и окрестности.

В частности, врага интересовали позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, а также другие потенциальные военные объекты. Собранные данные он отмечал на картах и передавал российским спецслужбам в виде фото- и видеоматериалов с привязкой к координатам.

Кроме того, документировано, что информатор фотографировал административные здания и служебные парковки подразделений Национальной полиции.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили его деятельность, задокументировали преступления и обезопасили места дислокации украинских защитников. На финальном этапе спецоперации злоумышленник был задержан.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с перепиской и "отчетами" для российских кураторов. Проведенные экспертизы подтвердили факты противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

