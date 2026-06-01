01 июня 2026, 17:51

"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров

Фото: полиция Днепропетровской области
В Днепре будут судить группу мужчин, обвиняемых в серии краж автозапчастей

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Почти 30 эпизодов преступной деятельности, десятки поврежденных автомобилей и отлаженная схема сбыта похищенного имущества на территории Днепропетровской области - следователи Днепра завершили досудебное расследование.

Преступную деятельность фигурантов разоблачили оперативники криминальной полиции. В ходе расследования правоохранители установили, что к систематическим кражам комплектующих из транспортных средств разных марок, среди которых Audi, Skoda и Mercedes-Benz, причастны 31-летний житель Днепра и 19-летний житель Кривого Рога.

По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме – демонтировали ценные детали из автомобилей, после чего перевозили их в Кривой Рог.

Там похищенное имущество хранилось на территории станции технического обслуживания до момента последующей продажи.

В ходе спецоперации в конце февраля правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых, в транспортных средствах, гаражах и на территории СТО.

В ходе следственных действий изъяли значительное количество автозапчастей, номерные знаки, которые могли использоваться для маскировки преступной деятельности, мобильные телефоны, денежные средства и дорогостоящие автомобили.

По собранным доказательствам, следователи сообщили о подозрении фигурантам по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что следователи Днепра завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летней местной жительницы, пытавшейся поджечь дачный дом из-за личной неприязни к владелице.

Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
