"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре будут судить группу мужчин, обвиняемых в серии краж автозапчастей

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Почти 30 эпизодов преступной деятельности, десятки поврежденных автомобилей и отлаженная схема сбыта похищенного имущества на территории Днепропетровской области - следователи Днепра завершили досудебное расследование.

Преступную деятельность фигурантов разоблачили оперативники криминальной полиции. В ходе расследования правоохранители установили, что к систематическим кражам комплектующих из транспортных средств разных марок, среди которых Audi, Skoda и Mercedes-Benz, причастны 31-летний житель Днепра и 19-летний житель Кривого Рога.

По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме – демонтировали ценные детали из автомобилей, после чего перевозили их в Кривой Рог.

Там похищенное имущество хранилось на территории станции технического обслуживания до момента последующей продажи.

В ходе спецоперации в конце февраля правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых, в транспортных средствах, гаражах и на территории СТО.

В ходе следственных действий изъяли значительное количество автозапчастей, номерные знаки, которые могли использоваться для маскировки преступной деятельности, мобильные телефоны, денежные средства и дорогостоящие автомобили.

По собранным доказательствам, следователи сообщили о подозрении фигурантам по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что следователи Днепра завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летней местной жительницы, пытавшейся поджечь дачный дом из-за личной неприязни к владелице.