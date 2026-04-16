Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших 14 человек госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В городе произошли пожары на нескольких локациях. Горели дома, гаражи и автомобили.

В результате обстрела повреждена пятиэтажка и частично разрушен частный дом. Также повреждено учебное заведение.

На местах попаданий работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате российских обстрелов погибли пять человек, среди них 12-летний ребенок. Еще 21 человек получил ранения. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.