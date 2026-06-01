В Днепре будут судить женщину за попытку сжечь дачу соперницы

Следователи Днепра завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летней местной жительницы, пытавшейся поджечь дачный дом из-за личной неприязни к владелице

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что в январе этого года женщина пришла на территорию одного из садовых обществ Самарского района.

Воспользовавшись отсутствием хозяев, она камнями разбила окно, проникла в дом и подожгла вещи в одной из комнат с помощью заранее подготовленных спичек. После этого фигурантка покинула место происшествия.

Пожар заметили соседи, немедленно вызвавшие спасателей и полицию. Огонь удалось оперативно ликвидировать, однако в результате возгорания было повреждено имущество владелицы и нанесен материальный ущерб.

В ходе досудебного расследования следователи собрали доказательства причастности женщины к преступлению. Обвинительный акт по 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины направлено в суд.

