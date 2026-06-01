Коррупция в инфраструктуре: экс-чиновнику сообщили о подозрении из-за закупок с наценкой

Василий Лозинский

Бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры объявили новое подозрение по делу о миллионном ущербе при обеспечении населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews .

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и должностному лицу государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, директора государственного предприятия – по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Летом 2022 Кабмин выделил денежные средства Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на обеспечение населения в зимний период альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения.

В рамках досудебного расследования установлено, что замминистра склонил должностное лицо государственного предприятия к заключению соглашения с заранее определенным поставщиком. За это он гарантировал перевести его с должности заместителя в должность директора этого государственного общества.

Поставка оборудования должна была произойти по цене, превышающей рыночную на 30%. В результате государству нанесен миллионный ущерб.

"На сегодняшний день на рассмотрении в ВАКС находится другое дело по обвинению бывшего замминистра, его доверенного лица и других сообщников. Они разоблачены по просьбе предоставить и получению 400 тыс. долларов неправомерной выгоды", - сообщили в САП.

Правоохранители не называют имени должностного лица, но из материалов дела понятно, что речь идет о Василии Лозинском.

Что известно о Василии Лозинском

В начале ноября 2023 года Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после освобождения от этого поста Алексея Чернышева.

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски и задержало и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.