11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 16:40

Коррупция в инфраструктуре: экс-чиновнику сообщили о подозрении из-за закупок с наценкой

01 июня 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
Василий Лозинский
Читайте також
українською мовою

Бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры объявили новое подозрение по делу о миллионном ущербе при обеспечении населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews .

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и должностному лицу государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, директора государственного предприятия – по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Летом 2022 Кабмин выделил денежные средства Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на обеспечение населения в зимний период альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения.

В рамках досудебного расследования установлено, что замминистра склонил должностное лицо государственного предприятия к заключению соглашения с заранее определенным поставщиком. За это он гарантировал перевести его с должности заместителя в должность директора этого государственного общества.

Поставка оборудования должна была произойти по цене, превышающей рыночную на 30%. В результате государству нанесен миллионный ущерб.

"На сегодняшний день на рассмотрении в ВАКС находится другое дело по обвинению бывшего замминистра, его доверенного лица и других сообщников. Они разоблачены по просьбе предоставить и получению 400 тыс. долларов неправомерной выгоды", - сообщили в САП.

Правоохранители не называют имени должностного лица, но из материалов дела понятно, что речь идет о Василии Лозинском.

Что известно о Василии Лозинском

В начале ноября 2023 года Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после освобождения от этого поста Алексея Чернышева.

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски и задержало и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение САП НАБУ Министерство развития общин и территорий
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Магазин в Краматорске стал ловушкой для военных: что выяснила СБУ
01 июня 2026, 19:59
В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и провел там 5 дней без еды
01 июня 2026, 19:40
В Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу
01 июня 2026, 19:25
Смерть после косметической операции: в Чернигове подозрение получил врач-анестезиолог
01 июня 2026, 19:25
На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет
01 июня 2026, 19:05
На Купянщине разоблачили двух коллаборантов, работавших на бюджет врага
01 июня 2026, 18:56
В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и скрылся
01 июня 2026, 18:35
В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами
01 июня 2026, 18:15
"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров
01 июня 2026, 17:51
Глава Минцифры подал в суд на Даниила Гетманцева
01 июня 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »