17 квітня 2026, 07:07

Ворожі удари по Запорізькій області: троє загиблих та 13 поранених

Фото: Запорізька ОВА
У Запорізькій області минулої доби внаслідок масованих ворожих атак загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Під ударами опинилися Запоріжжя, а також населені пункти Запорізького та Пологівського районів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, російські війська завдали 726 ударів по 39 населених пунктах регіону.

Зокрема, окупанти здійснили 15 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Таврійському, Зарічному, Юрківці, Гуляйпільському, Копанях, Рівному, Воздвижівці, Василівському та Верхній Терсі.

Крім того, зафіксовано 454 атаки безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися десятки населених пунктів, серед яких Комишуваха, Кушугум, Новомиколаївка, Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Приморське та інші.

Також ворог чотири рази обстріляв регіон із реактивних систем залпового вогню – удари прийшлися по Павлівці, Залізничному та Оленокостянтинівці.

Ще 253 артилерійські обстріли зафіксовано по низці населених пунктів, зокрема Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю та інших.

Надійшло 121 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, вночі 16 квітня російські війська атакували житлові квартали Дніпра. Внаслідок обстрілу загинули 4 людей, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих 14 осіб госпіталізовані.

Запорізька область Запоріжжя атака війна поранені загиблі російська армія окупанти
