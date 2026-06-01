В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и скрылся

Авария произошла в селе Новая Украинка. В результате ДТП несовершеннолетний в тяжелом состоянии

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно, сообщили о подозрении 38-летнему водителю, нарушившему правила безопасности и в пьяном состоянии сел за руль. Он сбил 16-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний в тяжелом состоянии. Он уже перенес операцию и сейчас находится под наблюдением медиков.

"Судья Ровенского районного суда удовлетворил ходатайство следователя в полном объеме и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен. Ее он пока не оплатил, поэтому находится в следственном изоляторе", - сообщили в полиции.

