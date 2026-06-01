11:49  01 июня
В Полтаве задержали студента, который работал на российские спецслужбы
09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 18:35

В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и скрылся

01 июня 2026, 18:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла в селе Новая Украинка. В результате ДТП несовершеннолетний в тяжелом состоянии

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно, сообщили о подозрении 38-летнему водителю, нарушившему правила безопасности и в пьяном состоянии сел за руль. Он сбил 16-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний в тяжелом состоянии. Он уже перенес операцию и сейчас находится под наблюдением медиков.

"Судья Ровенского районного суда удовлетворил ходатайство следователя в полном объеме и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен. Ее он пока не оплатил, поэтому находится в следственном изоляторе", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на автодороге вблизи населенного пункта Нестеренко Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область
На Закарпатье "скорая" с пациентом съехала на обочину, чтобы избежать ДТП
01 июня 2026, 07:36
Смертельное ДТП во Львовской области: микроавтобус вылетел в кювет
31 мая 2026, 15:35
Смертельное ДТП в Харькове: заместитель мэра получил подозрение
29 мая 2026, 16:35
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Магазин в Краматорске стал ловушкой для военных: что выяснила СБУ
01 июня 2026, 19:59
В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и провел там 5 дней без еды
01 июня 2026, 19:40
В Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу
01 июня 2026, 19:25
Смерть после косметической операции: в Чернигове подозрение получил врач-анестезиолог
01 июня 2026, 19:25
На Волыни ТЦК устроили погоню за мужчиной: его авто вылетело в кювет
01 июня 2026, 19:05
На Купянщине разоблачили двух коллаборантов, работавших на бюджет врага
01 июня 2026, 18:56
В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами
01 июня 2026, 18:15
"Охотились" на премиум-авто: в Днепре будут судить банду серийных воров
01 июня 2026, 17:51
Глава Минцифры подал в суд на Даниила Гетманцева
01 июня 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »