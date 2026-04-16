Фото: прокуратура

В Одессе количество погибших в результате ночной комбинированной атаки увеличилось до девяти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"К сожалению, по результатам ночных обстрелов в Одессе подтверждена гибель 9 человек, еще 23 человека пострадали", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

На местах попаданий продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий.

По информации Одесской ГВА, 16 апреля в Одессе объявили Днем траура в знак памяти погибших. На всех государственных зданиях, учреждениях и предприятиях города сегодня будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Местным предприятиям и организациям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и ограничить использование музыки.

Ранее сообщалось, что из-за ночных ракетно-дроновых ударов по Одессе погибли восемь человек, получили ранения 16 человек.