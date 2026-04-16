UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 11:02

Ракетно-дроновый удар по Одессе: количество погибших увеличилось до 9

Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Одессе количество погибших в результате ночной комбинированной атаки увеличилось до девяти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"К сожалению, по результатам ночных обстрелов в Одессе подтверждена гибель 9 человек, еще 23 человека пострадали", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

На местах попаданий продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий.

По информации Одесской ГВА, 16 апреля в Одессе объявили Днем траура в знак памяти погибших. На всех государственных зданиях, учреждениях и предприятиях города сегодня будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Местным предприятиям и организациям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и ограничить использование музыки.

Ранее сообщалось, что из-за ночных ракетно-дроновых ударов по Одессе погибли восемь человек, получили ранения 16 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса война обстрелы последствия погибшие пострадавшие
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
