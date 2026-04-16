Ракетно-дроновый удар по Одессе: количество погибших увеличилось до 9
В Одессе количество погибших в результате ночной комбинированной атаки увеличилось до девяти
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"К сожалению, по результатам ночных обстрелов в Одессе подтверждена гибель 9 человек, еще 23 человека пострадали", – говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.
На местах попаданий продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий.
По информации Одесской ГВА, 16 апреля в Одессе объявили Днем траура в знак памяти погибших. На всех государственных зданиях, учреждениях и предприятиях города сегодня будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Местным предприятиям и организациям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и ограничить использование музыки.
Ранее сообщалось, что из-за ночных ракетно-дроновых ударов по Одессе погибли восемь человек, получили ранения 16 человек.