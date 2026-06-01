В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами
Полицейские 1 июня задержали 34-летнего жителя Умани Черкасской области, подозреваемого в сбыте боевых гранат
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Мужчина продал три гранаты за почти 5000 гривен. Также во время обыска у него обнаружили более 150 патронов и тротиловые шашки.
Оперативники задокументировали факт сбыта 34-летним жителем города Умань гранат РГН, РГД и Ф-1 с зажигателями.
Следователи сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, что в мае на Днепропетровщине правоохранители "накрыли" канал продаж опасного оружия. За 75 тысяч гривен двое мужчин сбыли автомат АКМ-74, магазин к нему и почти сотню патронов. Для конспирации и передачи оружия фигуранты использовали брошенное здание на территории Днепропетровской области.