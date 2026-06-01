01 июня 2026, 18:15

В Умани задержали дельца, торговавшего боевыми гранатами

Фото: полиция Черкасской области
Полицейские 1 июня задержали 34-летнего жителя Умани Черкасской области, подозреваемого в сбыте боевых гранат

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Мужчина продал три гранаты за почти 5000 гривен. Также во время обыска у него обнаружили более 150 патронов и тротиловые шашки.

Оперативники задокументировали факт сбыта 34-летним жителем города Умань гранат РГН, РГД и Ф-1 с зажигателями.

Следователи сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае на Днепропетровщине правоохранители "накрыли" канал продаж опасного оружия. За 75 тысяч гривен двое мужчин сбыли автомат АКМ-74, магазин к нему и почти сотню патронов. Для конспирации и передачи оружия фигуранты использовали брошенное здание на территории Днепропетровской области.

Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
