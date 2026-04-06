Враг нанес почти тысячу ударов по Запорожской области: ранен мужчина
В Запорожском районе в результате вражеской атаки ранен 46-летний мужчина
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 872 удара по региону. В частности:
- авиаудары – зафиксировано 22 случая;
- беспилотники – 606 атак, в основном FPV-моделей, направленных на разные объекты региона;
- РСЗО – проведено 5 обстрелов по инфраструктуре области;
- артиллерийские удары – 239 атак по разным территориям и объектам.
Поступило 34 сообщения о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали Одессу. Погибли три человека, среди них – ребенок. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Повреждены многоэтажки и частные дома, детский сад.
