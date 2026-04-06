08:22  06 апреля
На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают
08:11  06 апреля
В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2026, 07:37

Враг нанес почти тысячу ударов по Запорожской области: ранен мужчина

Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Запорожском районе в результате вражеской атаки ранен 46-летний мужчина

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 872 удара по региону. В частности:

  • авиаудары – зафиксировано 22 случая;
  • беспилотники – 606 атак, в основном FPV-моделей, направленных на разные объекты региона;
  • РСЗО – проведено 5 обстрелов по инфраструктуре области;
  • артиллерийские удары – 239 атак по разным территориям и объектам.

Поступило 34 сообщения о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали Одессу. Погибли три человека, среди них – ребенок. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Повреждены многоэтажки и частные дома, детский сад.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Из-за обстрела Черниговщины 340 тысяч абонентов остались без света
06 апреля 2026, 07:24
В Никополе дрон атаковал гражданское авто: водитель погиб, жена в тяжелом состоянии
05 апреля 2026, 17:57
В Херсоне вражеский дрон попал в полицейский автомобиль: есть погибший
05 апреля 2026, 15:22
Все новости »
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Силы обороны отбросили россиян в Харьковской области – DeepState
06 апреля 2026, 08:42
Оккупанты планируют развивать "военно-исторический туризм" в Донецкой области
06 апреля 2026, 08:39
Силы ПВО обезвредили 114 российских беспилотников: есть попадания на 17 локациях
06 апреля 2026, 08:29
На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают
06 апреля 2026, 08:22
В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
06 апреля 2026, 08:11
В одной из частей обнаружили 2000 непригодных к боевым задачам военных
06 апреля 2026, 07:56
Массированная атака на Одессу: спасатели ищут людей под завалами
06 апреля 2026, 07:54
На Херсонщине из-за вражеских ударов получили ранения пять человек
06 апреля 2026, 07:43
На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов повреждены дома и инфраструктура
06 апреля 2026, 07:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »