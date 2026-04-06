Из-за обстрела Черниговщины 340 тысяч абонентов остались без света

Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате вражеского удара войск РФ в Черниговской области поврежден важный энергетический объект

Об этом сообщило АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.

По информации компании, обесточены около 340 тысяч абонентов в Чернигове, Прилуках, а также в Черниговском и Прилуцком районах.

Энергетики отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся как только ситуация безопасная позволит проводить работы.

Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали Одессу. Погибли три человека, среди них – ребенок. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Повреждены многоэтажки и частные дома, детский сад.