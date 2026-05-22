22 мая 2026, 16:59

Снабжали опасные сухпайки для ВСУ на 71 млн грн: суд избрал меры пресечения подозреваемым

Фото: Офис Генерального прокурора
Суд избрал меры пресечения двум директорам предприятий, организовавших схему поставки в ВСУ опасных рационов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Директору предприятия-поставщика, подозреваемого в завладении 62,5 млн грн средств Минобороны, избрано содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 31,2 млн грн.

Директору другого предприятия-поставщика, подозреваемого в завладении 8,6 млн грн, также избрано содержание под стражей с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн.

По данным следствия, подозреваемые поставили Министерству обороны Украины опасную продукцию для военных с поддельными документами по ее качеству.

Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в г. Киеве при оперативном сопровождении УВКР СБУ.

Напомним, что 13 мая подозрение получил начальник продовольственного состава одного из центров обеспечения ВСУ в Одессе. Майор требовал 100 тысяч гривен от представительницы компании, которая снабжала суточные полевые наборы для военных.

