Полиция Черкасс выясняет обстоятельства конфликта между подростками
Полиция начала проверку по факту конфликта между подростками, в ходе которого один из оппонентов получил порцию газа из баллончика
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Информацию о конфликте правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей, поскольку сообщений или заявлений на спецлинию "102" не поступало.
Сведения о происшествии внесли в Единый учет заявлений и сообщений, начата проверка.
Предварительно установлено, что во время спора подростки применили против своего оппонента газовый баллончик. В настоящее время все участники конфликта уже идентифицированы.
С несовершеннолетними работают ювенальные полицейские Черкасского районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Харьковской области правоохранители расследуют обстоятельства дерзкого инцидента с участием несовершеннолетних: в центре города Люботин 21 мая подростковый конфликт перерос в открытую драку.