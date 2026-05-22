Полиция Черкасс выясняет обстоятельства конфликта между подростками

Полиция начала проверку по факту конфликта между подростками, в ходе которого один из оппонентов получил порцию газа из баллончика

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Информацию о конфликте правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей, поскольку сообщений или заявлений на спецлинию "102" не поступало.

Сведения о происшествии внесли в Единый учет заявлений и сообщений, начата проверка.

Предварительно установлено, что во время спора подростки применили против своего оппонента газовый баллончик. В настоящее время все участники конфликта уже идентифицированы.

С несовершеннолетними работают ювенальные полицейские Черкасского районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

