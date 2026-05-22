22 мая 2026, 16:46

В Харьковской области осудили предателя, который наводил удары РФ и пытался сжечь авто ВСУ

Фото: Офис Генерального прокурора
Житель Купянского района признан виновным в государственной измене и покушении на поджог автомобиля ВСУ. Ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что весной 2024 г. администратор пророссийского Telegram-канала из Ковшаровки вышел на связь с представителями РФ, среди которых был сотрудник спецслужбы и военные минобороны РФ.

По их указаниям мужчина собирал данные о местах дислокации украинских военных и техники в Купянщине, передавал координаты и скриншоты карт, а также призвал других сообщать о расположении Сил обороны. Полученную информацию оккупанты использовали для корректировки ударов, в частности FPV-дронами.

Впоследствии осужденный самостоятельно предложил куратору за деньги сжечь военный автомобиль. В августе 2024 года он подготовил топливную смесь, облил авто и оставил на нем надпись "ЗА ГУЕВО" (поселок в Курской области). Однако довести преступление до конца не смог – владелец заметил поджигателя с балкона и тот скрылся.

После этого мужчина прятался у родственников, но осенью 2024 года его задержали. В суде вину он не признал, однако суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил наказание.

Напомним, что суд назначил максимальный срок заключения - 15 лет лишения свободы - двум предателям из Николаева , которые скорректировали вражеский ракетный удар по жилому дому.

В октябре 2022 года атака унесла жизни семерых мирных жителей, включая 12-летнего ребенка.

